خريطة قطع المياه اليوم في 8 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد
كتب:
إبراهيم الديهي
04:24 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
مواعيد قطع المياه اليوم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن عدة مناطق في 8 مراكز، وفقا لخريطة الصيانة الدورية بالشركة للمناطق التابعة لها وذلك بالفترة الصباحية.
مواعيد قطع المياه اليوم
وبحسب شركة مياه الشرب، تبدأ مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.
أماكن قطع المياه
وكشفت شركة «مياه المنوفية» عن أماكن قطع المياه اليوم الثلاثاء في عدة مناطق هي:
- شبين الكوم عن قرى طنبدي وبخاتي وكفر طنبدي والبتانون وشنوان.
- الشهداء بكفر عشما وزاوية الناعورة ومحروس وزاوية البلشي
- بركة السبع بالروضة أبو مشهور وطوخ طيشا.
- تلا بكفر السكرية وسميح وزاوية بمم.
- الباجور بمشيرف ومسجد الخضر وبهتاى وبن العرب وكفر القصيبة ولتوانة وجروان وشبرانجى
- قويسنا بميت بره وأبو ذكرى وأم خنان وكوم العرب ودمنو.
- أشمون بقرى شطانوف وكفر عون وقورص والإتحاد وسبك الأحد وشنشوز وسنتريس.
- منوف بقرى شبرا بتونة وفيشا وكمشوش وكفر فيشا
وأهابت شركة مياه المنوفية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.