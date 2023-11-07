خريطة قطع المياه اليوم في 8 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن عدة مناطق في 8 مراكز، وفقا لخريطة الصيانة الدورية بالشركة للمناطق التابعة لها وذلك بالفترة الصباحية.

مواعيد قطع المياه اليوم

وبحسب شركة مياه الشرب، تبدأ مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

أماكن قطع المياه

وكشفت شركة «مياه المنوفية» عن أماكن قطع المياه اليوم الثلاثاء في عدة مناطق هي:

- شبين الكوم عن قرى طنبدي وبخاتي وكفر طنبدي والبتانون وشنوان.

- الشهداء بكفر عشما وزاوية الناعورة ومحروس وزاوية البلشي

- بركة السبع بالروضة أبو مشهور وطوخ طيشا.

- تلا بكفر السكرية وسميح وزاوية بمم.

- الباجور بمشيرف ومسجد الخضر وبهتاى وبن العرب وكفر القصيبة ولتوانة وجروان وشبرانجى

- قويسنا بميت بره وأبو ذكرى وأم خنان وكوم العرب ودمنو.

- أشمون بقرى شطانوف وكفر عون وقورص والإتحاد وسبك الأحد وشنشوز وسنتريس.

- منوف بقرى شبرا بتونة وفيشا وكمشوش وكفر فيشا

وأهابت شركة مياه المنوفية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.