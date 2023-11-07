خريطة قطع المياه عن عدة مناطق في السويس لمدة 14 ساعة.. المواعيد والمناطق

أعلن حي الجناين في محافظة السويس عن قطع خدمة مياه الشرب عن عدد من المناطق لمدة 14ساعة، غدا بسبب إجراء أعمال ربط محطة الجبلايات بخط المياه الرئيسي بطريق ناصر، ومن المقرر استئناف ضخها بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

مدة قطع مياه الشرب في محافظة السويس

وكشف بيان صادر عن حي الجناين في محافظة السويس عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، لربط المرحلة الثانية من خط طرد محطة الجبلايات بخط الطرد الرئيسي بطريق ناصر، حيث ستُقْطَع الخدمة حتى الساعة الثانية بعد ظهر غدا الأربعاء، على أن تُسْتَأْنَف بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب عن مناطق بحي الجناين

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بقطع المياه من منطقة الهويس حتى قرية العمدة الليلة من الساعة 12 صباحا حتى الساعة الثانية بعد ظهر غدا.

وناشد حي الجناين المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع الخدمة حتى ينتهي من الأعمال.