خريطة قطع المياه اليوم الثلاثاء في المحافظات لأعمال صيانة

أعلنت شركات المياه والصرف الصحي في عدة محافظات، قطع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، للصيانة الدورية، وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، بعدة مناطق تابعة لها وفقا لجدول الصيانة الدورية الشهري بكل محافظة، خلال الفترة الصباحية.

وأعلنت الشركات عن نصائح للمواطنين فترة قطع المياه، ليتمكن المواطنين من توفير مياه لقضاء احتياجاتهم فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة أماكن قطع المياه بالمحافظات اليوم الثلاثاء، وفقا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي كالتالي:

- أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية قطع المياه بعدة مناطق في 8 مراكز هي مركز شبين الكوم ومركز الشهداء ومركز بركة السبع ومركز تلا ومركز الباجور ومركز قويسنا ومركز أشمون ومركز منوف، وذلك من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه اليوم

- كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه اليوم عن عدة مناطق للقيام بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم بجمصة.

وحددت أماكن إنقطاع المياه اليوم بمدينة جمصة فى مناطق المنطقة الصناعية، والسجن العمومي، و الأمن المركزي بجمصة، وبعض قرى بلقاس زيان، وكذلك الطريق الجديد، السلسول لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 12 صباحا.

مواعيد ضعف المياه اليوم

- صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بضعف المياه بمركز شطورة بداية من الساعة 1 صباحا وحتى 1 صباح الخميس المقبل، لأعمال الصيانة وتوسعات محطة مياه جرجا السطحية.

توفير سيارات مياه مجانية

أكدت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الثلاثاء على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، يتم طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125مع تقديم اعتذار للعملاء لانقطاع المياه لتقديم خدمة أفضل.