تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وجود نشاط في حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع؛ إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و534 شاحنة و84 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

وبحسب إعلان هيئة المواني، شملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، و363 شاحنة و73 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و171 شاحنة و11 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 63 ألف طن قمح روسي

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي إذ قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين دليلة والحرية.

وشهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول / سفر) للسفينة بوسيدون اكسبريس، وبميناء نويبع جرى تداول 1700 طن، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكبا.