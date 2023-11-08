رئيس «قنا الجديدة» يتفقد معدلات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين

تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات بالمشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» نموذج 90 مترا 3 غرف وصالة ومطبخ لـ552 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ 87%.

رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد وحدات سكن لكل المصريين

كما تفقد رئيس الجهاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» نموذج 75 مترا غرفتين وصالة بعدد 180 وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ 95%، وتنفيذ 15 عمارة سكنية نموذج 90 مترا، و3 غرف وصالة بنسبة تنفيذ 89%.

وطالب رئيس جهاز قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات، والاهتمام بجودة المواصفات القياسية وجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأنّه جرى افتتاح وتشغيل وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بالمدينة، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومسؤولي الجهاز والمحافظة، كما تم تفقد المستشفى 175 سريرا بالحي السكني الأول في الامتداد الشمالي للمدينة.

وأكد رشاد، أنّ جهاز المدينة لا يدخر جهدا لتشغيل وتسليم المنشآت الخدمية التي تم الانتهاء منها، لدفع قطار التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لخدمة سكان مدينة قنا.