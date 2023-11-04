رئيس جهاز الشروق يلتقي سكان كمبوند دار مصر ويستمع لشكواهم ومقترحاتهم

استقبل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق مجموعة من سكان كمبوند دار مصر، بحضور الدكتور محمد صلاح والمهندس أحمد مكي مساعد رئيس الجهاز والمهندس نبيل جريدة، ومسؤولي الجهاز.

رئيس جهاز مدينة الشروق يلتقي ملاك دار مصر

ورحب رئيس الجهاز بالحضور واستمع لمقترحاتهم، والتي جاء أبرز ما فيها طلب السكان بمتابعة فرق النظافة الداخلية للعمارات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع ورفع نواتج قص وتقليم الزراعات وصيانة المصاعد، وكذا توجيه حملات لرفع الإشغالات والمخالفات.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الاستجابة للمقترحات والشكاوى، وأكد على مسؤولي الصيانة بالمشروع بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة الداخلية بالعمارات تفصيلياً مدعومة بصور فوتوغرافية للاطلاع عليها، وكذا تكثيف برنامج الصيانة من نظافة عامة بالشوارع ورعاية للحدائق ورفع المخلفات أولا بأول.

كما أصدر المهندس علي سعد رئيس جهاز المدينة، توجيهاته بمراجعة ملف المصاعد، والتأكد من سلامتها حرصا على سلامة المواطنين، والتنسيق لشن عددا من الحملات حرصاً على الوجه الحضاري للكمبوند.

وفي ختام اللقاء قدم السكان الشكر لرئيس الجهاز على سعة الصدر والاستماع لكل مقترحاتهم وشكواهم، مؤكداً أنه سيتم بذل مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتقديم جميع الخدمات على الوجه الأمثل اللائق بالكمبوند .

وفى سياق آخر استكمل المهندس «سعد» جولاته المرورية لمتابعة الحاله العامة بمناطق وأحياء المدينة، وتفقد المنطقتين السابعة والثامنة عمارات، والمرور على الشوارع الداخلية والحدائق يرافقه مسؤولي «النظافة - رعاية الزراعة - المخالفات والأمن – التشغيل والصيانة» بهدف إنهاء كافة الملاحظات فور رصدها موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء وبالجزر ومداخل المجاورات السكنية.

عدم التهاون مع الملاحظات المرصودة والعرض على المختصين

وشدد رئيس الجهاز على سرعة رفع كفاءة أعمال الزراعة والتجميل، مؤكداً على عدم التهاون مع الملاحظات المرصودة، ومحاسبة المسؤول.