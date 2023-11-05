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رئيس جهاز طيبة الجديدة يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
11:14 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس جهاز مدينة طيبه يتفقد مشروعات الإسكان

رئيس جهاز مدينة طيبه يتفقد مشروعات الإسكان

عقد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الاقصر الجديدة، اجتماعا مع نواب الجهاز ومديرى العموم والمعاونين، لمتابعة موقف كل مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز.

رئيس جهاز طيبة الجديدة يتفقد استعدادات الشتاء

وشدد رئيس جهاز المدينة على الانتهاء من المشروعات طبقا للمواعيد المقررة لكل مشروع، والمتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه والاهتمام بجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المدينة يرافقه مسؤولو الجهاز مواقع العمل بالمدينة، وخاصة منطقة حي المدخل ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمع إلى شرح من النائب المختص بإدارة المرافق ومدير إدارة المرافق، كما تم مناقشة الكيمائي الخاص بالمحطة، والاطلاع على تقارير المعمل، وشدد على المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال.

تفقد مبنى الورش والمخازن للتأكد من جاهزية كافة المعدات

كما تفقد عبد اللاه مبنى الورش والمخازن التابع لجهاز المدينة، للتأكد من جاهزية كافة المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي لفصل الشتاء، ومراجعة موقف المحطات، والتأكد على توافر الوقود اللازم للمولدات الاحتياطية، وكذا جاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية، ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار وجاهزية الكوادر البشرية للعمل، وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار، وشدد على المتابعة المستمرة وعدم التهاون أو التقصير في العمل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.