بعائد 40%.. بنكان يقدمان أعلى فائدة مقدمة على الشهادات

تقدم البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الشهادات الادخارية، سواء بمدد أو عوائد مختلفة أو دوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا أو آخر المدة أو المدفوع مقدمًا، ومن بين ذلك يتميز بنكين بتوفير العائد المدفوع مقدمًا المرتفع وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023، على الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية، يتيح البنك شهادة اختيارك ذات العائد المرتفع المدفوع مقدمًا وهو 39.14%، ونوع الفائدة ثابتة، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

ويمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، حيث يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصوماً منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدماً ومضافاً إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد الخاص بالبنك.

والشهادة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنحو 50% من القيمة الأسمية للشهادة.

شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي

ويوفر البنك العربي الأفريقي الدولي أيضًا أعلى شهادة في فئة المدفوع مقدمًا، إذ أن العائد 40%، ونوع الفائدة ثابتة ومدة الشهادة 3 سنوات، الحد الأدنى لربط الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

الشهادة للأفراد فقط، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.