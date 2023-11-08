أعلنت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ قليل، فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية، وبدء تحسن الرؤية تدريجيًا، وجرى تسيير حركة المرور للسيارات، وهي الظاهرة الجوية التي تضرب الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي.

وتأخر فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي قليلًا عن الموعد المقرر له مسبقًا، إذ تقرر غلقه من 4 فجرا وحتى 8 صباحا أو مع تحسن الرؤية، ما جعل الفتح يتأخر قليلًا بسبب صعوبات الرؤية.

سبب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

جاء ذلك بعدما أغلقت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية منذ ساعات عدة، الطريقين بسبب الشبورة المائية لتفادي وقوع حوادث حفاظا على سلامة المواطنين.

ورصدت «الوطن» بدء تحرك السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي؛ إذ أكد ضباط المرور لقائدي السيارات فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية، مع التأكيد على القيادة بحرص شديد.

تعليمات القيادة وقت الشبورة المائية

وجرى التشديد على قائدي السيارات ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، وطالبوهم بزيادة مسافات الأمان بين السيارات.