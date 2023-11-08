جامعة السويس تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا

أعلنت جامعة السويس فتح باب التقديم لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023/2024.

بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا اليوم

وتضمن إعلان جامعة السويس، فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر إلى الخميس 22 من نفس الشهر.

نظام التقديم للمراحل المختلفة

وأوضح إعلان جامعة السويس أن التقديم لمرحلة الدراسات العليا يكون كالتالي:

أولًا: مرحلة الماجستير «علوم الحاسب».

ثانيًا: مرحلة الدبلومات

1-دبلومة تخصصية «علوم الحاسب»

2- دبلومة مهنية «تكنولوجيا معلومات الأعمال»

الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا في جامعة السويس

وجاء في إعلان جامعة السويس أن الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا في الجامعة هي:

- الشهادة المؤقتة للبكارليوس

- استمارة تسجيل

- موافقة جهه العمل للعاملين

- عدد 6 صور شخصية.

– صورة من بطاقة الرقم القومى سارية

- بيان تقديرات أربع سنوات.

- شهادة الميلاد

- الموقف من التجنيد.