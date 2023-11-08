جامعة السويس تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا
كتب:
حمدي عبد الله
11:22 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس جامعة السويس
أعلنت جامعة السويس فتح باب التقديم لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023/2024.
بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا اليوم
وتضمن إعلان جامعة السويس، فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر إلى الخميس 22 من نفس الشهر.
نظام التقديم للمراحل المختلفة
وأوضح إعلان جامعة السويس أن التقديم لمرحلة الدراسات العليا يكون كالتالي:
أولًا: مرحلة الماجستير «علوم الحاسب».
ثانيًا: مرحلة الدبلومات
1-دبلومة تخصصية «علوم الحاسب»
2- دبلومة مهنية «تكنولوجيا معلومات الأعمال»
الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا في جامعة السويس
وجاء في إعلان جامعة السويس أن الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا في الجامعة هي:
- الشهادة المؤقتة للبكارليوس
- استمارة تسجيل
- موافقة جهه العمل للعاملين
- عدد 6 صور شخصية.
– صورة من بطاقة الرقم القومى سارية
- بيان تقديرات أربع سنوات.
- شهادة الميلاد
- الموقف من التجنيد.