تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متحركة بوسط القاهرة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، إذ يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تصل إلى ميدان العباسية، وتقاطع شارع صلاح سالم.

سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء

وتوجد سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وتستمر حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وتوجد كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى منطقة وسط البلد أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية بكوبري أكتوبر

وتظهر بعض الكثافات عند الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية تستمر حتى انتهاء ساعات الذروة الصباحية.