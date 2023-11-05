تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات من رمسيس إلى ميدان العباسية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

كثافات مرورية متوسطة في شارع رمسيس

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد هناك كثافات نسبية.

وعند كوبري الجلاء توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعلى كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء خلال الوصول إلى طريق المطار.

الحالة المرورية في شارع الهرم

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، أما شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات وكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع من شارع العشرين حتى الطالبية، وتوجد كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل لمنطقة الطوابق حتى العشرين.