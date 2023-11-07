تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات نسبية على طريق الكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، حيث ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري.

الحالة المرورية في ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع أخرى سنجد سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، يشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة سنجد كثافات مرورية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر.

الحالة المرورية في الجيزة

ويشهد شارع ترسا بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر بعض الكثافات المتحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى بولاق وإمبابة.