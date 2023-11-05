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الحالة المرورية اليوم.. تباطؤ السيارات في شارعي الهرم والسودان وأعلى الدائري

كتب:

مريم جاد
10:53 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
الحالة المرورية اليوم

الحالة المرورية اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في شوارع القاهرة والجيزة.

تباطؤ في حركة المركبات وكثافات متحركة

وقالت الإعلامية دينا أشرف، إحدى مقدمات البرنامج، «ظهور تباطؤ في حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، ويشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة».

كثافات مرورية للسيارات بالجيزة

وأضافت أنّ كوبرى أكتوبر يشهد كثافات مرورية للسيارات من جهه القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وتابعت «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري، لافته إلى وجود تباطئ حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وتشهد منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين».

وأوضحت أن الطريق الدائري يشهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

 

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