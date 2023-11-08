8 حالات لحظر التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.. احذرها

يعتبر التصالح في مخلفات البناء من أبرز الأمور التي يهتم بها المواطن، وحدد قانون التصالح عدد من الحالات التي يحظر فيها قبول التصالح في مخلفات البناء.

8 حالات يُحظر فيها التصالح في البناء

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات لا يقبل فيها التصالح.

وأشار إلى أنّ قانون التصالح شمل 8 حالات يحظر فيها التصالح، من أبرزها أن يكون هناك أعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وأن يكون التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء المقررة قانونا ولم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء.

البناء على الأراضي الخاضعة للدولة في قانون التصالح

ومن المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها وفقا لقانون التصالح في البناء، هي المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، كما لفت الخبير القانوني إلى أن ارتفاع المبنى من الأمور التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح، أي في حال تجاوزه قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

أما عن الحالة الخامسة التي وردت في قانون التصالح وتؤدي لرفض طلب الصلح، هي أن يكون البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وفي الحالة السادسة هي أن يكون البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

ومن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخلفات البناء وفقا للقانون، هي أن يتم تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الادارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، هذا بالاضافة الى حالة ان يكون البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بحسب الخبير القانوني.