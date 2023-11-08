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سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:11 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
اليورو

اليورو

كشف الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية، وسط توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية نوفمبر الجاري ليبلغ سعر اليورو الأعلى شراء 32.94 جنيه والأقل بيعا 33.02 جنيه. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي: 

سعر الیورو في البنك الأھلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 32.92 جنيه للشراء و38.08 جنيه للبيع. 

سعر الیورو بنك مصر

سجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 32.97 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري إلى 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع. 

سعر الیورو الیوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 32.75 جنيه للشراء و33.26 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي