تنظيم 37 نشاطا ثقافيا وفنيا للأطفال بالمنوفية خلال أسبوع

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنظيم 37 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام، وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

وقال أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية لعرضها على المسارح، ومنها ندوة تثقيف علمي للشباب بعنوان «ثورة المعلومات وتحديات العصر»، وعرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، وندوات عن دور المرأة في المجتمع والأسرة، والتنمية في مصر، وأهمية الماء وكيفية المحافظة عليها.

محافظ المنوفية يشيد بالدور المهم لوزارة الثقافة

وأشاد محافظ المنوفية، بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لجميع الفعاليات الثقافية التي تستهدف بناء مجتمع يقوم على أسس من الوعي والمعرفة.