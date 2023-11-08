«النقل» تكشف تفاصيل برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، حيث وقّع الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات وزارة النقل، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم ممثل جامعة ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح وزير النقل، بأنّ مذكرة التفاهم تشمل تصميم وتنفيذ برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم، الذي يُعَد الأول من نوعه في تأهيل القادة من الصف الثاني للعمل في المؤسسات الحكومية، كما يتميز البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعليم التنفيذي.

وأكد الوزير أنّ المذكرة تعكس التزام الشركة بتطوير مواردها البشرية وتعزيز كفاءة فرق العمل في مجالي النقل البحري والبري، حيث يجمع بين دراسة النظريات العصرية في مجال إدارة الأعمال وتوجيهها نحو التطبيقات العملية.

ويهدف البرنامج إلى توجيه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير المؤسسي التي تعزز تحقيق تلك الأهداف.

يذكر أنّ المركز الدولي للقيادة بجامعة ولاية ميزوري هي الذراع الدولي للجامعة وقدّم خدماته بنجاح للهيئات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط على مدار أكثر من 15 عامًا، من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، ونجح المركز في تطوير وتأهيل الآلاف من القيادات الاحترافية في المنطقة بأكملها.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.