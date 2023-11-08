بروتوكولات تعاون بين «النقل» وعدّة جامعات بشأن تدريب أوائل كليات الهندسة ميدانيا

شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، وجامعة مصر المعلوماتية، بشأن التدريب الميداني لأوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة.

ووقّع على البروتوكول، المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية «جامعة أهلية».

وأوضح وزير النقل أنّ التوقيع على البرتوكول يهدف إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة «ترانس آي تي»، ويكون الترشيح لـ5 من الأوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة 3 أشهر داخل الشركة، ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته 3 سنوات، إضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق استفادة الشركة من الطاقات.

ويعد البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارتي النقل والتعليم العالي، وفي إطار خطة الدولة لرفع كفاءة خريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.