عائشة بن أحمد لجمهورها: انتظروا مفاجآت مشوقة في أحداث «روحي فيك»

قالت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها إنَّ الحلقات المقبلة من حكاية «روحي فيك» من مسلسل «55 مشكلة حب»، تشهد تطورًا في الأحداث، إذ تُعرض حاليًا عبر شبكة قنوات «ON».

عائشة بن أحمد تروّج لقصة «روحي فيك»

وعلقت عائشة بن أحمد على مشاهد الحكاية عبر خاصية «الأستوري» الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلة: «انتظروا مفاجآت غير متوقعة في حكاية روحي فيك الحلقات المقبلة».

مواعيد عرض حكاية «روحي فيك»

تعرض حكاية روحي فيك من يوم الأحد إلى الخميس على قناة «ON» الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة «ON» دراما الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، إضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة «watch it» الأصلية.

أبطال فيلم حكاية «روحي فيك»

جدير بالذكر، أنَّ حكاية «روحي فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» التي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض، من إنتاج شركة للمنتج أحمد عبدالعاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.