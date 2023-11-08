الشيكل الإسرائيلي ينخفض لأدنى مستوى منذ 8 سنوات.. كم تبلغ قيمته أمام الدولار؟

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» تراجع أسعار الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذ 8 سنوات، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أسعار الشيكل مقابل العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب سلطة النقد، على النحو التالي:

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي للشراء 3.86 شيكل والبيع 3.88 شيكل.

بينما سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل للشراء 4.12 مقابل للبيع 4.15.

في حين كان سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل للشراء 5.44 مقابل البيع 5.48.

أدنى مستوى للشيكل منذ 8 سنوات

ويتعرض الشيكل الإسرائيلي لتراجع كبير أمام سلة العملات منذ السابع من أكتوبر وتنفيذ عملية طوفان الأقصي.

مع بداية تصاعد الحرب على قطاع غزة ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.54% ليسجل يوم الاثنين 9 أكتوبر نحو 3.9 شيكل، بينما اليوم الأربعاء يسجل 3.8 شيكل، وهو أدني مستوى منذ 8 سنوات وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت عملة دولة الاحتلال تراجعا ملحوظا أمام نظيرتها الأوروبية، ليصعد سعر صرف اليورو 1.14% يوم الاثنين 9 أكتوبر لنحو 4.21 شيكل، بينما اليوم الأربعاء يسجل أمام اليورو 4.12 شيكل.