العدوان الإسرائيلي يدفع «الشيكل» إلى انخفاض قياسي.. كيف تأثرت الأسواق العالمية؟

شهدت الساحات الاقتصادية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، 6 أحداث على خلفية ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من قصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الجاري على قطاع غزة، كان من أهمها تراجع أسعار النفط إلى 91.45 دولار للبرميل، وتراجع عملة الاحتلال الإسرائيلي «الشيكل».

وفي تعاملات اليوم الاثنين، تراجعت أسعار النفط، وسجلت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت»، انخفاضا بنسبة 0.77%، ليسجل 91.45 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية.

تراجع خام «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.95%

كما تراجع الخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط»، بنسبة 0.95%، ليسجل 87.24 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفيما يتعلق بسوق الذهب، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1975.99 دولار للأونصة، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا بـ 0.4% إلى 1987.30 دولار.

وفي الأسواق اليابانية، أغلق المؤشر نيكي دون مستوى 31 ألف نقطة في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيل لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

تراجع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.8 %

وتراجع مؤشر نيكي الياباني، بنسبة 0.83% ليغلق عند 30999.55 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.75% عند الإغلاق، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وخسر مؤشر «نيكاي 225» الياباني، بنسبة 0.8 % ليسجل 31007.12 نقطة، كما تراجعت الأسهم الآسيوية وانخفضت السوق الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عام وسط مخاوف الأسواق من تداعيات التوتر في الشرق الأوسط ومن تداعيات تعثر السوق العقاري في الصين.

تراجع مؤشر «شنجهاي المركب» الياباني بنسبة 1%

وتراجع مؤشر «شنجهاي المركب» بنسبة 1% ليسجل 2954.42 نقطة، كما انخفض مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.9%، وخسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، 0.5% إلى 2363.67 نقطة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس آند بي أيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1% إلى 6837.70 نقطة

وفي الهند، ارتفع مؤشر «سينسيكس» بأقل من 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.10% إلى 3272.17 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.33% إلى 1084.95 نقطة.

للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر الماضي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، بواقع 32 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» إلى 94.97 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع روبل واحد إلى 100.72 روبل، كما وتراجع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل الروسي بواقع 5 كوبيكات إلى 12.96 روبل.

تراجع سعر صرف عملة الاحتلال الإسرائيلي «الشيكل»بـ 0.12%

وعلى خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قدرت بنوك إسرائيلية تكلفة تلك العملية على اقتصاد الاحتلال ما لا يقل عن 27 مليار شيكل «6.8 مليار دولار»، وتراجع سعر صرف عملة الاحتلال الإسرائيلي «الشيكل» أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 2014، بنسبة 0.12%، وسجل الدولار، 4.0624 شيكل.

واليوم الاثنين، ستعقد لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي، اجتماعا لبحث السياسة النقدية واتخاذ قرار حول سعر الفائدة.