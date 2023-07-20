تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.. المجموع لا يقل عن 262 درجة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الشروط الخاصة بالتحاق طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الضبعة النووية 2023، والتي يحصل خريجوها على دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات، حيث تستمر الدراسة بتلك المدرسة لمدة 5 سنوات، مع الإقامة الداخلية والسماح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع، ثم العودة للمدرسة يوم السبت.

ونستعرض خلال السطور التالية تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فإنّ تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، يشترط أن يكون الطالب حاصلا على مجموع لا يقل عن 262 درجة دور أول، لجميع محافظات الجمهورية.

كما ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من الشروط بجانب التنسيق للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2023، والتي تتمثل في الآتي:

- ألا تقل درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، عن 95%.

- اجتياز الاختبار الإلكتروني، علمًا بأنّ الاختبار يُعقد مرة واحدة ولا يمكن تعويضه في حالة التخلف عن موعده.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين.

- ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم 18 عاما في بداية أكتوبر لعام 2023.

- كما يشترط تقديم كل المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدرسة، والتي تشمل: «شهادة الإعدادية 2023 وصور من بينها، شهادة ميلاد الطالب وصورة منها، صور شخصية للطالب، إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب، صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر».