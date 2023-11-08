سقوط عدد كبير من الشهداء في قصف استهدف منطقة النصيرات بقطاع غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط عدد كبير من الشهداء في قصف استهدف منطقة النصيرات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المستشفى الإندونيسي استقبل عددا من الشهداء خلال الساعة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال، في وقت سابق، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

واستُشهد مواطن فلسطيني وأصيب العشرات في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبني تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.