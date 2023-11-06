ما الحالات التي يسمح فيها بإعادة الانتخابات الرئاسية؟.. «الهيئة الوطنية» تجيب

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة القائمة النهائية الخاصة بالمرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك يوم 9 نوفمبر الجاري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالات التي يسمح فيها بإعادة الانتخابات الرئاسية.

وحسب قانون انتخابات الرئاسة تنص المادة 36، على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في انتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.

وينص قانون انتخابات الرئاسة في المادة 39، على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.