محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم.

التنسيق مع الجهات المختصة

واستمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه،كما وجه المحافظ العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.

وقال المحافظ إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباكًا تم تخصيص أحدها لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، والباقي لتقديم خدمات للمواطنين.

الفصل في الخدمات

وأضاف «رحمي» أن المركز التكنولوجي يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن مجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.