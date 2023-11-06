تشغيل شباك لذوي الهمم في المركز التكنولوجي بديوان محافظة سوهاج

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد السيد، رئيس اللجنة الفنية، لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعمر ممدوح مدير مركز التكنولوجي بالديوان العام.

تشغيل أجهزة النداء الآلي

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، مشددًا على أهمية السرعة في تلبية خدمات المواطنين، والمتابعة المستمرة للرد على طلبات المواطنين في أقل وقت ممكن، موجهًا بالالتزام بتشغيل شباك ذوي الهمم، والتزام الخزينة بتوريد المبالغ المحصلة في نفس اليوم، واتباع التعليمات واللوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التزام العاملين بالزي الرسمي، وتشغيل أجهزة النداء الآلي، والاهتمام بالنظافة العامة والإجراءات الاحترازية.

خدمات المراكز الخدمية بسوهاج

وكان قد جرى تشغيل 16 مركز خدمات متنقلة مؤخرًا بمحافظة سوهاج بمختلف المراكز، وجارٍ العمل بتسليم وتشغيل مراكز خدمات إلكترونية بالمدن والقرى تسهيلات على المواطنين بقضاء خدماتهم الحكومية.