المركز التكنولوجي بالعاصمة الإدارية: لدينا منظومة ذكية للتخلص من المخلفات

قالت الدكتورة زينب سليمان، المشرف على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمسثمريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تعد أحد أهم مدن الجيل الرابع، لأنها تشمل كافة عناصر الاستدامة، موضحة أنها منطقة منخفضة الانبعاثات، لذا تم اختيار موقعها خصيصا لتكون بعيدة عن المناطق الصناعية، وعن تلوث السيارات.

منظومة ذكية للتخلص من القمامة تحت الأرض

وأكدت «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد أهم عناصر الاستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وجود منظومة ذكية للتخلص من المخلفات، وذلك من خلال نقل المخلفات من تحت الأرض في أماكن تجميع القمامة، عن طريق سيارات مخصصة لذلك، حتى لا يحدث تجمع أو انتشار للحشرات، بالإضافة إلى رش العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل يوميا، للأشجار وللشوارع للحفاظ على النظافة العامة.

مسارات للدراجات في شوارع العاصمة

وأشارت إلى الاهتمام بالرياضة في العاصمة الإدارية، قائلة: «شوارع العاصمة الإدارية الجديدة كلها توجد بها مسارات لركوب الدراجات، تحفيزا لممارسة الرياضة وإن المواطن يجوب العاصمة وكافة أحيائها بالدراجة».

مطلع مخصص لذوي الهمم في مباني العاصمة الإدارية الجديدة

وأضافت المشرف على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، أن مباني العاصمة كلها تراعي أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، من خلال عمل «رامب» في مداخل المباني، أي مطلع مخصص لذوي الهمم، لسهولة الدخول والخروج، وذلك تحت توجيهات القيادة السياسية وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.