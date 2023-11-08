الصين تهيمن على مشتريات سوق الذهب عالميا.. ماذا يحدث؟

كشف مجلس الذهب العالمي، عن أنّ الصين اشترت 23 طنا من الذهب خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تزيد فيه الصين احتياطيها من الذهب.

ويبلغ احتياطي الصين من الذهب حاليا 2215 طنا بزيادة 204 أطنان عما كان عليه الاحتياطي في بداية العام، وتستمر الصين في قيادة البنوك المركزية في الطلب على الذهب في ظل سياستها المتعلقة بتنويع الاحتياطي لديها، والعمل على تقليل احتياطيات الدولار باستبدال بأفضل بديل وهو الذهب.

توقعات بزيادة إقبال البنوك المركزية على الذهب

وخلال الأسبوع الماضي، رفع مجلس الذهب العالمي توقعاته بأنّ البنوك المركزية ستقترب من شراء كمية قياسية من الذهب هذا العام، بما يقارب أو يحتمل أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، لافتا إلى أنّ البنوك المركزية اشترت 337 طنا من الذهب خلال الربع الثالث ليعد ثالث أقوى ربع مسجل.

وحتى الآن هذا العام، اشترت البنوك المركزية 800 طن من الذهب بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، رغم أنّ الذهب شهد طلبًا قويًا حتى الآن هذا العام، إلا أنّ السوق لا يزال أمامه طريقا ليحقق الرقم القياسي غير المسبوق الذي سجله العام الماضي والذي بلغ أكثر من 1135 طنًا.

إقبال كبير من البنوك المركزية على الذهب

ويستمر الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب للصمود أمام حفاظ البنك الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة التي تدعم استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر اليوم، إلى أنّ الذهب ارتفع في أكتوبر بنسبة 6.8% ليصل سعر الأونصة إلى 1997 دولارا للأونصة، بدعم من التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أنّ استمرار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة يتطلب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن، أو تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وأسواق الأسهم في ظل المخاوف من الركود الاقتصادي.