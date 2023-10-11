ارتفاع قوي للطلب العالمي على الذهب من البنوك المركزية.. الصين بالمقدمة

سجلت الصين ارتفاعاً في الطلب على الذهب من قبل المستثمرين، حيث يتجه الكثيرون للاحتفاظ بالمعدن الأصفر كوسيلة لتحقيق الحماية من تدهور قيمة العملة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن الصين رفعت من احتياطياتها من الذهب في سبتمبر الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث تجاوز سعر الذهب في الصين السعر العالمي، نظراً لزيادة الطلب عليه.

سعر الذهب في الصين أعلى بـ112 دولاراً للاوقية

وكان السعر الفوري لشنغهاي أعلى بأكثر من 112 دولارًا للأوقية من المستويات التي شوهدت في لندن يوم الاثنين، وفقًا لحسابات «بلومبرج» بناءً على بيانات التبادل.

وكانت الفجوة بين السوقين أوسع مرة أخرى فقط، عندما انفجرت الأسعار الصينية الشهر الماضي للتداول بعلاوة تزيد عن 120 دولاراً على لندن، حيث قيدت بكين الشحنات في خطوة ضغطت على السوق.

وتراجع المؤشر الدولي الأسبوع الماضي للذهب حيث تعرض المعدن لضغوط من عمليات بيع السندات العالمية، مما زاد من تفاقم الفجوة المتزايدة بين شنغهاي ولندن.

الصين أكبر مشتري للذهب في العالم

وجاء في تقرير «بلومبرج» للشهر الماضي، أن العديد من المشترين الصينيين يتدفقون على الذهب كملاذ آمن من آثار ضعف العملة، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 840 ألف أونصة تروي، وهي أكثر من الأونصة العادية بقيمة 2.75 جرام، في سبتمبر الماضي.

وتمثل الصين واحدة من أكبر المشترين العالميين للذهب هذا العام، وفي طريقها إلى أن تصبح أكبر مشتر هذا العام، حيث دعم الطلب القوي في هذه الدولة المعدن الثمين.

وقد تعرض الذهب لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، وأشار المجلس العالمي للذهب في بيان أصدره في أكتوبر، إلى أن طلب البنوك المركزية العالمية في أغسطس كان قوياً، واقتصر على عدد قليل من الدول، منها الصين.