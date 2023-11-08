استقالة عضو بـ«العمال البريطاني» احتجاجا على دعم رئيس الحزب لإسرائيل

استقال عمران حسين عضو حزب العمال البريطاني، من منصبه بسبب موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب على قطاع غزة.

ونقلت «الجارديان» عن «حسين» الذي نال عضوية البرلمان عن برادفورد إيست، إنه لم يعد بإمكانه بكل ضمير حي أن يعمل كوزير في حكومة الظل المعارضة، مشيرًا إلى أنه يريد أن يكون مدافعًا قويًا عن وقف إطلاق النار.

ونشر عضو حزب العمال البريطاني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسالة استقالته التي أرسلها إلى زعيم حزب العمال، كير ستارمر معلقًا: «خلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح أن وجهة نظري بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة تختلف بشكل كبير عن الموقف الذي تبنته».

وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء

وشدد على أن وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى غزة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للمحتجزين الإسرائيليين.

وأشار إلى أنه كان فخورًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع ستارمر ونائبته أنجيلا راينر، في تطوير خطة لحقوق العمل، لكنه لا يستطيع بكل ضمير حي الدفع من أجل وقف الأعمال العدائية مع البقاء جزءًا من المقاعد الأمامية، مشددًا على أن حق الدول في الدفاع عن نفسها لا يتيح لها انتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدًا أو ارتكاب جرائم حرب.