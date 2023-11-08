تعيين 1000 مدير في مدارس الإسكندرية ضمن مبادرة «تأهيل المعلمين»

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم، اجتماعًا مع خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري المدارس، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية بالمديرية «ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، رسمي لغات» .

دبلومة القيادة التربوية

وأكَّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ هذه المجموعة جرى تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الأكفاء والمتميزين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مؤكدًا أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

تقديم سبل الدعم

وأوضح أنّ هؤلاء المعلمين، تم تدريبهم من خلال جهة معنية في الدولة، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يتناسب مع طبيعة عملهم، كما شدد أيضًا على مديري عموم الإدارات، بأهمية تقديم سبل الدعم كافة لهم، وستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.