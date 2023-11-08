جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في القدس

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال، في وقت سابق، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.