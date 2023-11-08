«الشباب المصري»: استمرار تدفق المساعدات إلى غزة تأكيد لدور مصر المحوري

قال محمود السقا، القيادي بمجلس الشباب الصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الدولة المصرية تلعب دورا مهما تجاه القضية الفلسطينية، ما ظهر من خلال استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلا: «تلقيب مصر بلشقيقة الكبرى يضع على عاتقها مسؤولية أن تكون الداعم الأول والأخير في وقت الأزمات».

استمرار تدفق المساعدات نابع من دور مصر تجاه الأشقاء

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقدم نموذج فريد من خلال دعمه لقطاع غزة خلال الفترة الحالية، واستمرار تدفق المساعدات نابع من دور مصر تجاه كل الأشقاء وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن الدفعات الجديدة من المساعدات الإغاثية التي يقدمها التحالف الوطني تركز بشكل رئيسي على الجانب الدوائي إلى جانب توفير الأغذية، وذلك لحاجة القطاع الشديدة إلى هذا النوع من المساعدات، خاصة بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي المستشفيات، عبر قصفها بشكل كلي أو جزئي أو القصف في محيطها وبالقرب منها.

فتح جسر بري بين القاهرة ومعبر رفح

جدير بالذكر أن التحالف الوطني قرر فتح جسر بري بين القاهرة ومعبر رفح، للتدفق المستمر لشاحنات المساعدات الإنسانية، ويوميا إرسال 50 قافلة مساعدات إنسانية تحتوي على مستلزمات في القطاعات المختلفة، من القطاع الطبي والغذائي وغيره، من محافظة القاهرة إلى معبر رفح البري، مما يضمن وصول مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بمتوسط يومي 500 طن مواد غذائية، يأتي ذلك حرصا من التحالف الوطني على دعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.