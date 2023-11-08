بينهم 4324 طفلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10آلاف و569 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول عدد الشهداء الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 آلاف و569 شهيدا، وإصابة 26 ألفا و475 شخصا.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان صحفي، إنه منذ السابع من أكتوبر جرى ارتكاب 1098 جريمة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 آلاف و560 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26 ألفا و475 جريحا.

2550 مفقودا في القطاع

وأشار إلى أن البلاغات عن المفقودين بلغت أعدادها 2550 بلاغا حتى الآن بينهم 1350 طفلا، يرجح أن يكون معظظمهم تحت الأنقاض، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية.