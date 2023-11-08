مبادرة «بشبابها» تطوف الإسكندرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف تنظيم فعاليات مبادرة «بشبابها» التي تحمل شعار «شباب بهوية وطنية» وتطوف المراكز وتلتقي العديد من شباب مصر، لصقل الفكر السياسي والثقافي للشباب.

حث الشباب على المشاركة السياسية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن المبادرة تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي ودور الشباب في المشاركة السياسية وانهم عماد الدولة المصرية وكذا حثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق لشبابنا أمام دول العالم وتأكيداً على دور الشباب في الحياة السياسية المصرية.

تعزيز الوعي السياسي

أضافت الشريف أن اللقاء بمركز شباب النصر دار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر والحياة. وتناولت الندوة الحديث حول الذكاء الاصطناعي وما يمكنه من إتاحة العديد من التسهيلات في اتخاذ القرارات السياسية. وذلك يأتي للعمل على تحقيق أهداف الحملة من تعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية. وتناولت المبادرة أيضا العديد من الموضوعات، بما في ذلك مناقشة المشاريع القومية في مصر، ومشروع «حياة كريمة»، وتأثيره القوي على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة ومراكز شبابها. وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءًا من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.