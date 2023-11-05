وزير البترول: القطاع نجح في التحول الرقمي بشكل جيد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نجاحات قطاع البترول خلال الفترة الماضية، وتطبيقه للتحول الرقمي، مشيرا إلى تأديته رؤية التطوير والتحديث، وبرنامجها الواضح لاتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

ولفت الوزير خلال حوار مباشر على منصة مؤتمر «تحفيز النمو المستدام لإنتاج الطاقة»، إلى ما تحقق في تطوير مصافي التكرير، التي شهدت طفرة في تطبيق التحول الرقمي والاستثمار، وكذا خدمات تداول الوقود بالسوق المحلي، وتوفير التدريب وصقل المهارات اللازمة للكوادر البشرية، وتطوير عمل المناطق الجغرافية البترولية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر قدمت تجربة رائدة في تسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية متخصصة، تمثل دليلاً حالياً للعديد من الدول التي تعمل على ذلك.

كما وجه الملا، عددا من الرسائل لشركاء النجاح في قطاع البترول، مشيراً إلى أن القطاع يحظى بشراكات ناجحة ممتدة منذ عقود، تمثل استثماراً طويل الأجل. وأكد الوزير أن القطاع مستمر في التعاون والتكامل ومواجهة التحديات، والعمل معاً على الاستمرار في زيادة الإنتاج وتحقيق قصص النجاح.