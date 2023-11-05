وزير البترول السابق: الاكتشافات الجديدة مهمة جدا في خطة التنمية

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إنّ الاكتشافات الجديدة للبترول مهمة جدًا، موضحًا أنها روح صناعة للبترول والطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر قوية ومتصلة، لافتًا إلى أنّ هناك رؤية للدولة المصرية ثابتة، وتسير بخطى ثابتة في هذا الملف وهو الاكتشافات البترولية.

جذب العديد من الاستثمارات

وأشار إلى أنّ حقول البترول ثروة ناضبة، مبينًا أن الاكتشافات الجديدة مهمة جدا في خطة التنمية لدى الدولة، لافتًا إلى الاكتشاف الذي حدث في شرق دمنهور، وإنتاج كميات من الغاز الطبيعي، وصناعة البترول ممتدة وتعمل على جذب العديد من الاستثمارات.

منطقة الدلتا غنية بالغاز

ولفت إلى أن منطقة الدلتا بها غاز طبيعي كثير، مؤكدا أنّ الفترة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا، كما أنّ الدولة تسير بثبات في ملف الغاز، وهناك أيضا اهتمام بملف الكهرباء.

وأشار إلى أنّ إنتاج أول كميات من الغاز من البئر الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية، سيكون له الأثر الكبير في توفير كميات إضافية من الطاقة التي تحتاجها الدولة.