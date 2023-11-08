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3 اتفاقيات تعاون بين قطاع البترول و«هواوي» لدعم التحول الرقمي

كتب:

مارينا رؤوف
09:20 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
اتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وهواوي العالمية

اتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وهواوي العالمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتيرى هيي رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول والشركة؛ لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

دعم التحول الرقمي

ويهدف الاتفاق الأول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إلى إطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التي يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

كما تشمل مذكرتا التفاهم التي وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن أطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، التي تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.