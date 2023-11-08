أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، تدمير 5 منازل وسيارتين نتيجة القصف من الجانب الأوكراني لمدينة فالويكي الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، ولم تقع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، إلى أن هياكل السلطة في بلاده القادرة على تنفيذ «تغيير للسلطة» مثل جهاز الأمن الأوكراني، والجيش، وإدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية تسيطر عليها «واشنطن»، لذا سيبقى فلاديمير زيلينسكي، في السلطة حتى العثور على بديل له.

وطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني، تشانج يوكسيا، نقل الامتنان إلى نظيره الصيني شي جين بينج على الاستقبال الشخصي.

العلاقات مع الصين تتمتع بآفاق جيدة للتطور

وأشار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في وقت سابق، إلى أن العلاقات مع الصين، تتمتع بآفاق جيدة للتطور على الرغم من المعارضة القوية من الغرب، موضحا خلال استقباله نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني، أن العلاقات بين البلدين تجتاز اختبار القوة بثقة وتتمتع بآفاق تنمية جيدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.