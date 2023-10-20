إطلاق 110 قذائف أوكرانية على مقاطعة بيلجورود الروسية في يوم

استخدمت القوات الأوكرانية، خلال يوم واحد، 110 قذائف على مقاطعة بيلجورود الروسية الواقعة جنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، إنّ من بين القذائف، عبوتين ناسفتين أسقطتا من طائرة مسيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية

وأشار «جلادكوف»، إلى إسقاط منظومة الدفاع الجوي الروسي، 3 مسيرات أوكرانية في بيلجورود، وأضاف المسؤول الروسي، أنّ القصف أسفر عن تسجيل دمار في منزل واحد، كما لحقت أضرار بخطوط الكهرباء.

قصف أوكراني على دونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتسكي

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية دونيتسك وماكييفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي في ساعة واحدة، باستخدام 20 قذيفة من عيار 155 ملم.

وكان ميخائيل رازفوزاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، قال في وقت سابق، إنّ أسطول البحر الأسود يجري تدريبات ضد التخريب عند مدخل خليج سيفاستوبول، مشيرًا عبر «تليجرام» ، إلى أصوات عالية في وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عبر «تليجرام»، إنّ القوات الروسية، تعمل على تجهيز قاعدة مجمع الصواريخ «ياسنينسكي» بمقاطعة أورينبورج الواقعة جنوب غرب البلاد، بصواريخ استراتيجية تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع «أفانجارد» الاستراتيجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأى في روسيا، أنّ 77.9% من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين، و74.6% يوافقون على أنشطته.