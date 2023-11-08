الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تنكيل واسعة ضد الأسرى الفلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، تنفيذ قوات إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تنكيل واسعة داخل أقسام المعتقلين في سجن نفحة، باستخدام قنابل الصوت والغاز.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأربعاء، أن الواقعة تأتي كجزء من سلسلة اقتحامات طالت كل المعتقلين بسجون الاحتلال منذ اندلاع الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي، وهي في تصاعد كبير.

أعداد الشهداء في القطاع تتزايد

وتابعت الهيئة، أن احتمالات زيادة أعداد الشهداء في المعتقلات تتصاعد، خاصة مع ارتفاع مستوى عمليات التعذيب والتنكيل التي تعرف من خلال معتقلين أُفرج عنهم مؤخرا، أو بعض المحامين الذين استطاعوا زيارة المعتقلات.

ورفضت هيئة الأسرى، التوجه بأي نداء إلى المؤسسات الحقوقية الدولية ووصفتها بـ«العاجزة» أمام هذه الجرائم، وأمام العدوان والإبادة المستمرة في قطاع غزة، مؤكدين أن مطالبهم الوحيدة لمن أطلقوا عليهم الأحرار في العالم الذين خرجوا تأييدا للحق الفلسطيني بأن يواصلوا دعمهم.