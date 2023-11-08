7 معلومات عن شركة ممفيس للأدوية بعد تطويرها بتكلفة 33 مليون جنيه

قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على تطوير الصناعة المحلية، والاستمرار في إنتاج المستحضرات الحيوية التي يحتاجها السوق المصري مما يساهم في توفير الدواء، وتعتبر شركة ممفيس للأدوية من ضمن الشركات التي تركز الدولة على تطويرها، وذلك تم من خلال تدشين مشروع تطوير المنطقة العقيمة «DSA».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 7 معلومات عن شركة ممفيس للأدوية والتي جاءت كما يلي:

تواريخ إنشاء مصانع شركة ممفيس

- أنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول عام 1940.

- قامت الشركة بإنشاء مصنعها الثاني عام 1988.

- أصبحت شركة ممفيس للكيماويات تابعة للشركة القابضة للأدوية عام 1991.

معلومات عن تكلفة الإنتاج

- تقوم الشركة بصناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الصيدلية والبيطرية.

- تقوم الشركة بتصدير الأدوية والكيماويات إلى الخارج.

- تم تطوير المنطقة العقيمة «DSA» بشركة ممفيس للأدوية وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

- بلغت تكلفة التطوير 33 مليون جنيه.