«الكتاب العرب»: سنطرح رؤيتنا حول الرد على العدوان في غزة بـ«قمة الرياض»

عقد اتحاد الأدباء والكتاب العرب، عددًا من الاجتماعات المغلقة برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ونقيب كتاب مصر، وبحضور رؤساء الاتحادات العربية في فلسطين والأردن والجزائر وليبيا ولبنان والعراق وسوريا.

وقرر رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في الاجتماع الطارئ، المنعقد في القاهرة على مدار يومين، الامتناع عن إصدار بيان ختامي لدورة الانعقاد الطارئة التي دعا لها الأمين العام للاتحاد، بخصوص ما تتعرض له غزة من جرائم حرب يندي لها الجبين، وتمثل عارا في تاريخ الإنسانية.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك رسالة سيجرى تقديمها إلى القمة العربية المنعقدة في الرياض السبت المقبل تتضمن رؤية اتحاد الأدباء والكتاب العرب حول آليات الرد على العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الأشقاء في غزة.

رسالة إلى منظمات المجتمع المدني الدولية

واجتمع مجلس الاتحاد العام مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية لوضع رؤية المثقفين والكتاب، في الوطن العربي أمام المسئولين فى الجامعة، لتنسيق المواقف لدعم الشعب الفلسطيني في محنتنا جميعا، وجرى توجيه الدعوة لاجتماع طارئ لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد اجتماع موسع للاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، لنصرة في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، كما أن هناك رسالة ستوجه إلى منظمات المجتمع المدني الدولية، بعدة لغات توجه إلى السفارات لمساندة غزة والتنديد بجرائم الحرب التي تحدث في غزة.