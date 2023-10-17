وصول منتخب مصر من العين الإماراتية على متن طائرة خاصة

وصلت منذ قليل بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر القومي لكرة القدم برئاسة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وحازم إمام المشرف على المنتخب على طائرة خاصة طراز آيرباص A320 رحله رقم NP272 تابعة لشركة «النيل للطيران» قادمة من الإمارات.

معسكر مصر في الإمارات

وخاض المنتخب الوطني معسكراً بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في شهر يناير المقبل بساحل العاج والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وخلال المعسكر خاض المنتخب مباراتين وديتين مع منتخبي زامبيا والجزائر.

وفاز منتخب مصر على نظيره الزامبي بهدف نظيف وتعادل مع المنتخب الجزائري بنتيجة 1-1 في مباراة قوية وحماسية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وقام فريق العمل بالنيل للطيران بتسهيل وإنهاء إجراءات سفر ووصول بعثه المنتخب القومي من مطاري العين والقاهرة الدوليين.

وأشاد إداري المنتخب بالتسهيلات التي قدمتها النيل للطيران وبمجهود فريق العمل أثناء رحلتي الذهاب والعوده.

جدير بالذكر أن النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر أثناء تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.