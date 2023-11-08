«الأرصاد» تحذّر من شبورة تحجب الرؤية صباحا.. وتكشف تفاصيل درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم المدن والأنحاء، وفق بيان صادر عن الهيئة.

ووفق بيان حالة الطقس غدا، تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة على معظم المدن والمحافظات بقيم تتراوح من 2 حتى 3 درجات مئوية، وفق بيان الأرصاد.

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

أكتوبر 29 19

بنهـا 28 20

دمنهور 27 18

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 28 19

دمياط 26 20

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 22

نخل 27 13

كاترين 26 13

الطور 28 20

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 21

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 34 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24