أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 9-11-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق، إذ سجل سعر الحديد 40 ألفا و874 جنيها لطن الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد الاستثمار

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع، كما يلي.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و457 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و874 جنيها جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومى 37 ألف جنيه.

حديد المراكبى 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الخميس عالميا حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم الخميس 535 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.