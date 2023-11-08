أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء 8-11-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، تفاصيل أسعار الحديد في المصانع والشركات، حيث سجلت تراجعًا محدودًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الحديد الاستثماري

ترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-11-2023، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و704 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

كما سجل سعر حديد عز 39 ألفًا و852 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم الأربعاء 8-11-2023، نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

سعر حدید الجارحي

كما سجل سعر حديد الجارحي اليوم، نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 37 ألفًا و600 جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 37 ألفًا و700 جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 37 ألفًا و800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي 37 ألفًا و700 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الجمعة، نحو 38 ألفًا و200 جنيه.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و300 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و200 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.