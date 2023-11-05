أسعار الحديد اليوم في مصر.. طن «الاستثماري» بـ38 ألف جنيه

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، إذ سجل سعر الحديد 38 ألفا و296 جنيها لطن الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد الاستثماري

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 5-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع وجاءت كالتالي.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و187 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و153 جنيها جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، بدلا من 40 ألفا و130 جنيها

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاحد 5-11-2023 نحو 39 ألفًا.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38,000 جنيه

سجل سعر حديد المعادي حوالي 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومى 37,000 جنيه.

حديد المراكبى 37,000 جنيه.

حديد عطية 38,000 جنيه.

حديد العشري 37,000 جنيه

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الأحد عالميا حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 526 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 470 دولارا للطن الواحد.