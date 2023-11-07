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تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:38 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية بقيمة 14 جنيها، وذلك بعد أن سجلت أمس الإثنين استقرارًا ملحوظًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي: 

سعر حدید عز الیوم

- يبلغ سعر طن حديد عز 33 ألفا و301 جنيه. 

سعر حدید المصریین

- يسجل سعر طن حديد المصريين 39 ألف جنيه.

أسعار الحدید الیوم في مصر

- كما وصل سعر حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه. 

- فيما يبلغ سعر حديد عطية 38 ألف جنيه. 

- يسجل حديد سرحان اليوم الثلاثاء 37 ألف جنيه. 

- بينما يبلغ سعر حديد المراكبي 37 ألف جنيه. 

- وبالنسبة لسعر حديد العشري يبلغ 36 ألف جنيه.

سعر حدید الجارحي

- فيما يبلغ سعر حديد الجارحي 39 ألف جنيه. 

سعر حدید مصر ستیل

- يسجل سعر حديد مصر ستيل 36 ألفا و500 جنيه. 

- حديد الكومي 37 ألف جنيه. 

 

 

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بقلم مريم حنفي