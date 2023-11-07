تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية
كتب:
مريم حنفي
09:38 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
أسعار الحديد اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية بقيمة 14 جنيها، وذلك بعد أن سجلت أمس الإثنين استقرارًا ملحوظًا.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:
سعر حدید عز الیوم
- يبلغ سعر طن حديد عز 33 ألفا و301 جنيه.
سعر حدید المصریین
- يسجل سعر طن حديد المصريين 39 ألف جنيه.
أسعار الحدید الیوم في مصر
- كما وصل سعر حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه.
- فيما يبلغ سعر حديد عطية 38 ألف جنيه.
- يسجل حديد سرحان اليوم الثلاثاء 37 ألف جنيه.
- بينما يبلغ سعر حديد المراكبي 37 ألف جنيه.
- وبالنسبة لسعر حديد العشري يبلغ 36 ألف جنيه.
سعر حدید الجارحي
- فيما يبلغ سعر حديد الجارحي 39 ألف جنيه.
سعر حدید مصر ستیل
- يسجل سعر حديد مصر ستيل 36 ألفا و500 جنيه.
- حديد الكومي 37 ألف جنيه.